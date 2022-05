Draghi | sul pagamento del gas russo Eni molto trasparente

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Sul funzionamento del mercato dell'energia e sui prezzi alti siamo stati accontentati. La Commissione europea ha r… - reportrai3 : Un mese fa, davanti al Parlamento Europeo, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso le sue perplessità… - MediasetTgcom24 : Consiglio Ue, Draghi: 'Italia accontentata sul tetto al prezzo del gas' #mariodraghi - _cieloitalia : 'Poi è un agente di Gazprom ad occuparsi della conversione in rubli, senza interessare la Banca centrale russa. Lo… - Europeo91785337 : La grande battaglia in #Europa è stata quella sul #nexgenerationeu che ha visto #Conte protagonista . #Draghi il p… -

pagamento del gas il comportamento dell'Eni è stato "molto trasparente". Nel caso specifico, il ... Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioal termine del vertice Ue. . 31 maggio 2022...e della Repubblica Ceca che sono chiusi e non hanno accessomare e, quindi, se interrompono il petrolio russo occorre essere sicuri di avere petrolio anche da altre fonti", ha aggiunto.ha ...Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “L’Eni ha spiegato molto bene perché può pagare e non evita le sanzioni. I russi hanno fatto condizioni di pagamento molto diverse. In alcuni casi hanno chiesto pagamento i ...«Il momento di massimo impatto di tutte le sanzioni fin qui approvate sarà da questa estate in poi». Così il presidente del ...