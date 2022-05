Covid, stop al lockdown a Shanghai (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – A partire dalla mezzanotte di oggi, gran parte dei 25 milioni di abitanti di Shanghai tornerà alla vita precedente l’ultima ondata di Covid, uscendo da un rigido ockdown di due mesi che ha portato a molti di loro problemi economici o di lavoro, stress e grosse difficoltà nel reperire generi alimentari ed ottenere assistenza sanitaria di emergenza. Squadre di operatori hanno iniziato a smantellare le recinzioni che bloccavano gli ingressi degli edifici residenziali considerati a rischio e a rimuovere il nastro della polizia usato per sigillare piazze ed edifici. La vita dovrebbe riprendere quasi a pieno ritmo a partire da domani, quando i pass validi per un’uscita di qualche ora rilasciati dagli edifici residenziali verranno aboliti, riprenderanno a funzionare i trasporti pubblici e si potrà tornare al lavoro. Molti faticano ancora a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – A partire dalla mezzanotte di oggi, gran parte dei 25 milioni di abitanti ditornerà alla vita precedente l’ultima ondata di, uscendo da un rigido ockdown di due mesi che ha portato a molti di loro problemi economici o di lavoro, stress e grosse difficoltà nel reperire generi alimentari ed ottenere assistenza sanitaria di emergenza. Squadre di operatori hanno iniziato a smantellare le recinzioni che bloccavano gli ingressi degli edifici residenziali considerati a rischio e a rimuovere il nastro della polizia usato per sigillare piazze ed edifici. La vita dovrebbe riprendere quasi a pieno ritmo a partire da domani, quando i pass validi per un’uscita di qualche ora rilasciati dagli edifici residenziali verranno aboliti, riprenderanno a funzionare i trasporti pubblici e si potrà tornare al lavoro. Molti faticano ancora a ...

