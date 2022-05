Conti pubblici: Draghi, 'scostamento? bravi a trovare soldi nel bilancio, spero di continuare' (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - Su un possibile scostamento di bilancio "le richieste sono cominciate a inizio anno, un po' anche per abitudine dello scorso anno", quando "c'era anche un fondamento logico legato alla grandezza di bisogno d'aiuto che la società italiana aveva. Oggi le cose sono cambiate. Più che chiedere scostamenti bisogna guardare le cose che occorre fare, e noi finora siamo stati abbastanza bravi a trovare" le risorse "nel bilancio, spero di Continuare ad esserlo". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - Su un possibiledi"le richieste sono cominciate a inizio anno, un po' anche per abitudine dello scorso anno", quando "c'era anche un fondamento logico legato alla grandezza di bisogno d'aiuto che la società italiana aveva. Oggi le cose sono cambiate. Più che chiedere scostamenti bisogna guardare le cose che occorre fare, e noi finora siamo stati abbastanza" le risorse "neldinuare ad esserlo". Così il premier Mario, in conferenza stampa a Bruxelles.

