Benzina ancora in aumento, italiani in ginocchio. Ed a luglio si rischia grosso (Di martedì 31 maggio 2022) ancora aumenti vertiginosi sui prezzi di Benzina e diesel su tutto il territorio italiano. Un sali-scendi di costi che sta mettendo in crisi il paese Se c’è una questione che i cittadini italiani non riescono a mandare giù, questa è sicuramente il prezzo esorbitante della Benzina e del carburante in generale. Nel 2022 si sono L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 31 maggio 2022)aumenti vertiginosi sui prezzi die diesel su tutto il territorio italiano. Un sali-scendi di costi che sta mettendo in crisi il paese Se c’è una questione che i cittadininon riescono a mandare giù, questa è sicuramente il prezzo esorbitante dellae del carburante in generale. Nel 2022 si sono L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

rikosta74 : i kompetentih ci hanno dato la benzina a 2,5 euro e sono ancora tutti vivi... La malavita letteralmente non è mai esistita... - AlbertoSomma4 : @kattokarta 'Eh beh, poi c'è chi è solo pirla Perché nessuno se li fila Giornalisti e geopolitici, la sporca dozzin… - SLN_Magazine : Benzina sale ancora, diesel stabile: prezzo carburanti oggi in Italia. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Marco7230105475 : @DomaniGiornale @EnricoLetta @ricci_sonia Ah, complimenti per l'embargo al petrolio russo, grazie per avermi aument… - Ecatetriformis : capo dell'Agenzia internazionale per l'energia Birol. 'Siamo in una crisi energetica e ci prepariamo meglio per te… -