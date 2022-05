Ascolti TV 30 maggio 2022 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di martedì 31 maggio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, lunedì 30? Sui canali Rai,, sono andati in onda La fortuna (Rai 1), Made in Sud (Rai 2), Report (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con L’isola dei Famosi (Canale 5), Overdrive (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv diCuriosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto glitv per la prima ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #LaposIsoladeiFamosiRaiMediaset Ascolti tv ieri sera, lunedì 30 maggio 2022: L'Isola dei Famosi vola - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 29 maggio 2022, Mina Settembre 16.7%, Avanti un altro 13.1% - infoitcultura : Ascolti tv 29 maggio 2022: torna “Mina Settembre” e vince. Bonolis batte Fazio - infoitcultura : Ascolti Tv 29 maggio 2022, Giro e Gp Monaco fanno belli Rai2 e Tv8 - infoitcultura : Ascolti tv 29 maggio 2022 analisi: basta Serena Rossi in replica per battere Bonolis. Fazio chiude terzo con Hanks,… -

E questo significa che, molto probabilmente, nella puntata che andrà in onda Martedì 31, ... ci sarà Giustizia per tutti 2 Purtroppo, al momento, non ne abbiamo conferma! Seppure gli...Trattandosi di un'indagine da poco apertasi e, quindi, con accertamenti al momento ancora in corso (vi sono in questi giorni, acquisizioni e sopralluoghi), omettiamo dettagli che possano ...Ascolti tv 30 maggio 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Maurizio Lastrico, che è Marco Nardi in Don Matteo, parla delle nuove puntate della fiction Rai e pensa sia impossibile un tira e molla con Anna ...