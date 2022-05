Allattamento a rischio | cosa significa?

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 31 maggio 2022) Qualunque neogenitore potrà confermarlo: far combaciaree rientro a lavoro è molto spesso un’impresa titanica. Anche se le linee guida dell’OMS raccomandano l’al seno esclusivo fino ai sei mesi – e poi in associazione all’alimentazione complementare fino ai 2 anni – nella pratica trovare un equilibrio tra impegni, tiralatte e poppate è molto difficile. Talvolta, poi, è la natura stessa del lavoro a complicare le cose, perché può essere potenzialmente dannoso per la salute della mamma o per il suo latte: si parla in questi casi di, un fattore che deve essere valutato per ottenere le tutele previste. Il decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 regola la sicurezza e i rischi di una donna durante la gravidanza e l’, stabilendo delle norme a ...