“Addio angelo dolce”. Schianto tra due auto: Carolina, 21 anni, muore sul colpo. Feriti tre amici (Di martedì 31 maggio 2022) Incidente mortale sulla Basentana, 21enne perde la vita. Il sinistro è avvenuto ieri, lunedì 30 maggio, intorno alle 19 e ha coinvolto due autovetture. La 21enne Carolina Citro, allieva della Marina Militare, stava viaggiando su una Cinquecento ed è morta sul colpo. Anche il conducente della Fiat Punto, un 86enne, è deceduto nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza. I tre ragazzi che viaggiavano con Carolina Citro sono rimasti Feriti. L’impatto, violentissimo, è avvenuto sulla via Basentana, all’altezza dello svincolo per Pisticci Scalo. Grande dolore per la morte della giovane, la cui famiglia è originaria della Valle dell’Irno ma da anni abitava a Piano di Montoro nell’avellinese. A piangere la giovane Carolina Citro, morta in un incidente sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Incidente mortale sulla Basentana, 21enne perde la vita. Il sinistro è avvenuto ieri, lunedì 30 maggio, intorno alle 19 e ha coinvolto duevetture. La 21enneCitro, allieva della Marina Militare, stava viaggiando su una Cinquecento ed è morta sul. Anche il conducente della Fiat Punto, un 86enne, è deceduto nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza. I tre ragazzi che viaggiavano conCitro sono rimasti. L’impatto, violentissimo, è avvenuto sulla via Basentana, all’altezza dello svincolo per Pisticci Scalo. Grande dolore per la morte della giovane, la cui famiglia è originaria della Valle dell’Irno ma daabitava a Piano di Montoro nell’avellinese. A piangere la giovaneCitro, morta in un incidente sulla ...

