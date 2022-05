730 precompilato 2022: modifica e invio da oggi 31 maggio. Istruzioni (Di martedì 31 maggio 2022) La stagione della dichiarazione dei redditi si apre ormai ogni anno con il modello precompilato, che l’Agenzia delle entrate pubblica a maggio sul portale web, nell’area riservata di ogni contribuente: quest’anno il 730 precompilato 2022 è disponibile online dal 23 maggio (>> guarda qui come visualizzarlo, scaricarlo e stamparlo <<). Una volta consultato – modificato o meno – il modello 730 potrà essere inviato sempre online a partire da oggi 31 maggio 2022. A ribadirlo è stata proprio l’Agenzia con un provvedimento del 19 maggio (scaricabile in fondo all’articolo). > Dichiarazione 730 precompilata: online dal 23 maggio, Istruzioni e scadenze < In sostanza le fasi ... Leggi su leggioggi (Di martedì 31 maggio 2022) La stagione della dichiarazione dei redditi si apre ormai ogni anno con il modello, che l’Agenzia delle entrate pubblica asul portale web, nell’area riservata di ogni contribuente: quest’anno il 730è disponibile online dal 23(>> guarda qui come visualizzarlo, scaricarlo e stamparlo <<). Una volta consultato –to o meno – il modello 730 potrà essere inviato sempre online a partire da31. A ribadirlo è stata proprio l’Agenzia con un provvedimento del 19(scaricabile in fondo all’articolo). > Dichiarazione 730 precompilata: online dal 23e scadenze < In sostanza le fasi ...

