“Unione europea | abbiamo un problema” Tocci | caos sul processo decisionale

Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, è ospite della puntata del 30 maggio di Stasera Italia, il talk show serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e non è tenera con l'Unione europea per il mancato accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni (l'embargo del petrolio) da comminare alla Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: "Nel primo mese, o poco più della guerra, sono stati approvati cinque pacchetti di sanzioni, adesso è più di un mese che c'è questo tira e mollo su questo pacchetto. Esenzioni o non esenzioni, petrolio via mare, oleodotto, gli effetti indiretti, non solo sull'Ungheria, ma tutti quelli favoriti da questo accordo e altri come l'Italia che non lo sarebbero. È una brutta storia, che ci racconta sostanzialmente due cose. Da un lato abbiamo un problema

