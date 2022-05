(Di lunedì 30 maggio 2022) daC’è il rischio di sbandare, balzando a bordo di un pensiero automatico come il cambio di un’automobile. Perché sì, è sacrosanto, quando si sente il nome della città tedesca il pensiero vola subito ai musei della Mercedes-Benz e della Porsche, cattedrali trasparenti dell’ingegno su ruote. Sia chiaro, sono splendidi, centratissimi per gli amanti della materia, ma c’è molto di più. Attrazioni e atmosfere inaspettate, in grado di rivaleggiare – come minimo per varietà – con mete sdoganate, sempre a misura d’uomo, sempre tedesche, come Monaco o Amburgo. Se amate la lettura e il vino, i dintorni ubriachi di natura, la storia e le altezze più i mercati vivaci,saprà sorprendervi assieme al meglio di telai e motori. Ed è tutto così accessibile da renderla ideale per un weekend. Il perfetto city break. O almeno uno non troppo stressante, ...

Advertising

TCiuffarella : @pascalshow_ @osimhenismo_ @IlTammyere @GoalItalia Ah grande risultato sportivo effettivamente la semifinale nel 20… - MauroV1968 : @utzpaolo La cucina era l'unica cosa che salvava Stoccarda. Però alla fine, nonostante la cucina, sono scappato. -

Panorama

... sulla B10, poco a nord di. Per i due, un 45enne e un 35enne, non vi è stato nulla da ... Ma un altro dramma si è verificato in Italia proprio in queste ore, vediamoè accaduto. Dramma ...... quel sorriso dolce, soddisfatto, di chi è contento di esserci e di aver appena fatto la... BERRETTINI E COMPAGNI Matteo Berrettini annuncia via social che rientra alle gare ail 6 giugno,... Stoccarda, cosa fare e vedere in due giorni L’allenatore svizzero è stato il traduttore del tecnico di Stoccarda dal suo arrivo in Liguria «Ho lavorato con Klopp e Alexander me lo ricorda. Entrambi trasmettono una gran carica» ...Corrado Ferlaino, nel corso di un intervento televisivo, fa fatica a trattenere le lacrime ricordando il suo passato come dirigente del Napoli.