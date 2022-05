Sparatoria davanti al bar a Qualiano: l’aggressore uccise a 20 anni il suocero dopo una lite (Di lunedì 30 maggio 2022) Marco Bevilacqua aveva già avuto problemi con la giustizia. L’uomo accusato della Sparatoria al bar Nirvana Spritz a Qualiano – dove sono rimasti feriti 4 ragazzi – fu arrestato per l’omicidio del suocero quando aveva appena 20 anni. Il delitto avvenne nel 2006 a Scafati, in provincia di Salerno. All’epoca dei fatti, il giovane gli sparò L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Marco Bevilacqua aveva già avuto problemi con la giustizia. L’uomo accusato dellaal bar Nirvana Spritz a– dove sono rimasti feriti 4 ragazzi – fu arrestato per l’omicidio delquando aveva appena 20. Il delitto avvenne nel 2006 a Scafati, in provincia di Salerno. All’epoca dei fatti, il giovane gli sparò L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

