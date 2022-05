(Di lunedì 30 maggio 2022)La mattina di Canale 5 continuerà a restare accesa anche durante l’estate. Terminata la stagione di Mattino Cinque, sarà la volta di, trasmissione di notizie, cronaca e attualità targata Videoe condotta da. “Ci vediamo adal 27 giugno“ ha affermato la conduttrice e giornalista su Instagram, rispondendo a chi le chiedeva quando sarebbeta in tv. Seconda edizione, dunque, per il programma che nella scorsa estate ha fatto compagnia al pubblico di Canale 5 da luglio a settembre. Un impegno che larinnova quest’anno, sostituendo Francesco Vecchi e Federica Panicucci dal ...

Advertising

fabiofabbretti : Simona Branchetti torna con #MorningNews - zazoomblog : MATTINO 5 SI ALLUNGA FINO A FINE GIUGNO POI MORNING NEWS CON SIMONA BRANCHETTI - #MATTINO #ALLUNGA #GIUGNO… - zazoomblog : MATTINO 5 SI ALLUNGA FINO A FINE GIUGNO POI MORNING NEWS CON SIMONA BRANCHETTI - #MATTINO #ALLUNGA #GIUGNO #MORNING… - Nic_dls00 : MATTINO 5 SI ALLUNGA FINO A FINE GIUGNO, POI MORNING NEWS CON SIMONA BRANCHETTI #Mattino5 #MorningNews ?????? - bubinoblog : MATTINO 5 SI ALLUNGA FINO A FINE GIUGNO, POI MORNING NEWS CON SIMONA BRANCHETTI -

DavideMaggio.it

... dal mese di giugno l'orario che va dalle 8,45 alle 11 resterà in mano a. Nel pomeriggio e nel preserale, dal lunedì al venerdìci sono 'Beautiful' e 'Una vita' alle quali si ...... commenta ironicamente Guglielmotti, che alla nostra domanda:'a chi dedichi questa vittoria', risponde:'alla mia amica'. Chiediamo ulteriori dettagli ma per superstizione preferisce ... Simona Branchetti torna con Morning News La mattina di Canale 5 continuerà a restare accesa anche durante l’estate. Terminata la stagione di Mattino Cinque, sarà la volta di Morning News, trasmissione di notizie, cronaca e attualità targata ...Tempo d’estate (quasi) anche per la tv e la generalista ha pronti i palinsesti con i programmi che accompagneranno gli spettatori fino a settembre inoltrato. La dedica di ...