Sacchi: 'Ancelotti e Stroppa? Al Milan erano professori' (Di lunedì 30 maggio 2022) "Il successo di Stroppa come allenatore? Quando lasciai il Milan dissi ai giocatori. 'adesso siete tutti professori'. Da loro mi aspetto che facciano sempre le cose per bene, come del resto le sta ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Il successo dicome allenatore? Quando lasciai ildissi ai giocatori. 'adesso siete tutti'. Da loro mi aspetto che facciano sempre le cose per bene, come del resto le sta ...

Advertising

capuanogio : Contrordine compagni, non ci si deve vergognare di vincere all’italiana. Per ora #Sacchi #Ancelotti - gippu1 : Dopo Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni e Carlo Ancelotti, Stefano Pioli rinnova la tradizione degli allenatori che… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Sacchi: 'Stroppa e Ancelotti? Al Milan erano dei professori, in Italia ci si difende, ma ora c'è bisogno… - apetrazzuolo : IL PENSIERO - Sacchi: 'Stroppa e Ancelotti? Al Milan erano dei professori, in Italia ci si difende, ma ora c'è biso… - napolimagazine : IL PENSIERO - Sacchi: 'Stroppa e Ancelotti? Al Milan erano dei professori, in Italia ci si difende, ma ora c'è biso… -