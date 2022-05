Roma | profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano | sulla lapide 11 svastiche e ingiurie scritte con un pennarello nero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ladialè stata imbrattata con 11e variecon un. È quanto rivelato dal Tgr Lazio, che ha riportato la testimonianza di una visitatrice del cimiterono, la prima ad accorgersi della profanazione delladel bimbo morto a sei anni il 13 giugno 1981 dopo essere caduto in un pozzo a Vermicino. Domenica la donna ha notato l’emblema del nazismo, spiegando che fino a 10 giorni prima laera intatta. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di San Lorenzo per rintracciare gli autori del gesto. Dopo i rilievi, stanno procedendo con le indagini e l’analisi delle immagini delle telecamere di ...