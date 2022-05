Osio Sopra, bambini ustionati in una scuola materna: cos’è successo e come stanno (Di lunedì 30 maggio 2022) Osio Sopra, bambini ustionati in una scuola materna: una tragedia sfiorata anche se alcuni piccoli si trovano in ospedale in condizioni gravi. Ecco cosa è successo in un giorno di festa in un asilo nel bergamasco. Osio Sopra, bambini ustionati in una scuola materna: cos’è successo A Osio Sopra, nel bergamasco, in un giardino di una scuola materna, i bambini stavano riscaldando dei marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per caramellarli e poi si è consumata una tragedia. A cucinarli c’erano, insieme ai piccoli, tre genitori, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 maggio 2022)in una: una tragedia sfiorata anche se alcuni piccoli si trovano in ospedale in condizioni gravi. Ecco cosa èin un giorno di festa in un asilo nel bergamasco.in una, nel bergamasco, in un giardino di una, istavano riscaldando dei marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per caramellarli e poi si è consumata una tragedia. A cucinarli c’erano, insieme ai piccoli, tre genitori, ...

Advertising

TgrRaiLombardia : 5 bambini feriti, uno grave, alla scuola dell’infanzia «San Zeno» di via Montessori a Osio Sopra, nella Bergamasca.… - ciclopericoloso : Osio Sopra, riscaldavano marshmallow nel cortile della scuola materna: cinque bambini ustionati, una è grave… - Ginko92_ : RT @pomeriggio5: ?? ULTIM'ORA Osio Sopra, esplode una bombola del gas in un asilo: cinque bambini ustionati. Le novità in diretta a #Pome… - pomeriggio5 : ?? ULTIM'ORA Osio Sopra, esplode una bombola del gas in un asilo: cinque bambini ustionati. Le novità in diretta… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: 5 bambini sono rimasti ustionati in una scuola dell'infanzia di Osio Sopra Bergamo, durante le prove di una recita. Un… -