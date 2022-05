Omicidio Ciatti, procura chiede 24 anni per Bissoultanov (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Al via in Spagna il processo per l’Omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) pestato a morte la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar. Davanti al Tribunale provinciale di Girona, presieduto dal giudice Susana Perez Puerto, si sono presentati come imputati i due ceceni accusati dell’Omicidio, Rassoul Bissoultanov, 28 anni, e Movsar Magomadov, 25 anni. Prima di entrare in aula, i due imputati hanno incrociato i familiari di Ciatti. Ci sono stati momenti di tensione quando il padre di Niccolò, Luigi Ciatti, e la madre, Cinzia Azzolina, hanno gridato “assassini” ai due ceceni, e sono intervenuti gli agenti per riportare la calma. La procura ha chiesto 24 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Al via in Spagna il processo per l’di Niccolò, il 21enne di Scandicci (Firenze) pestato a morte la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar. Davanti al Tribunale provinciale di Girona, presieduto dal giudice Susana Perez Puerto, si sono presentati come imputati i due ceceni accusati dell’, Rassoul, 28, e Movsar Magomadov, 25. Prima di entrare in aula, i due imputati hanno incrociato i familiari di. Ci sono stati momenti di tensione quando il padre di Niccolò, Luigi, e la madre, Cinzia Azzolina, hanno gridato “assassini” ai due ceceni, e sono intervenuti gli agenti per riportare la calma. Laha chiesto 24 ...

