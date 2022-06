Monza in Serie A, Berlusconi: 'No follie mercato ma voglio alta classifica' (Di lunedì 30 maggio 2022) "Finalmente il Monza può disputare il campionato di A... Nello stadio di Monza accoglieremo il Milan, l'Inter, la Juventus e la Roma, sarà una grande festa sempre. La Champions non è nei nostri piani, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Finalmente ilpuò disputare il campionato di A... Nello stadio diaccoglieremo il Milan, l'Inter, la Juventus e la Roma, sarà una grande festa sempre. La Champions non è nei nostri piani, ...

berlusconi : All’U Power Station di Monza per festeggiare la promozione in serie A. Grazie dell’accoglienza! - Lega_B : Questa stagione eravamo partiti in 20 in coda per uno shuttle che avrebbe ospitato solo 3 squadre nel viaggio verso… - acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - Modelnikitacom : RT @Modelnikitacom: COMUNICAZIONE AI SOCI : il nostro Club esalta l'impresa del Monza Calcio che in 110 anni di storia raggiunge il traguar… - Modelnikitacom : COMUNICAZIONE AI SOCI : il nostro Club esalta l'impresa del Monza Calcio che in 110 anni di storia raggiunge il tra… -