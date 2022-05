Milano | scoppia una power bank nello zaino di uno studente | paura all’istituto alberghiero Vespucci

(Di lunedì 30 maggio 2022) Via Valvassori Peroni, Città Studi: momenti di panico lunedì mattina: soccorsi sei studenti e un insegnante. Due 15enni, un ragazzo e una ragazza, portati per «lievi sintomi da inalazione di fumo» all’ospedale De Marchi

Milano, esplode batteria power bank a uno studente: otto feriti all'Ispar Amerigo Vespucci Momenti di panico lunedì mattina, ma nessuna grave conseguenza. Due 15enni, un ragazzo e una ragazza, sono stati portati per «lievi sintomi da inalazione di fumo» all'ospedale De Marchi, in codice ver ...Via Valvassori Peroni, Città Studi Milano: momenti di panico lunedì mattina, ma nessuna grave conseguenza. Due 15enni, un ragazzo e una ragazza, portati per «lievi sintomi da inalazione di fumo» all'o ...