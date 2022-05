Milan, prima amichevole in Germania contro il Colonia (Di lunedì 30 maggio 2022) «AC Milan e FC Colonia scenderanno in campo sabato 16 luglio, alle ore 19.00, al RheinEnergieSTADION di Colonia, in Germania, per l’undicesima edizione della Telekom Cup». Lo scrive il club rossonero in una nota che annuncia la prima sfida amichevole della nuova stagione per la formazione guidata da Stefano Pioli, tra un mese e mezzo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) «ACe FCscenderanno in campo sabato 16 luglio, alle ore 19.00, al RheinEnergieSTADION di, in, per l’undicesima edizione della Telekom Cup». Lo scrive il club rossonero in una nota che annuncia lasfidadella nuova stagione per la formazione guidata da Stefano Pioli, tra un mese e mezzo L'articolo

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan e FC #Colonia scenderanno in campo sabato 16 luglio, alle ore 19.00, al RheinEnergieSTADION di Colonia, p… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? MALDINI CASA MILAN Tutte le #notizie ?? - pisto_gol : Grazie al gol del 4:3 di Gytkiaer nel 1^tempo supplementare il Monza ribalta una partita iniziata malissimo-sotto 2… - Giacomobacci2 : RT @FeliceRaimondo: Dall'Argentina confermano l'interesse del Milan ma per ora sarebbe tutto bloccato causa transizione societaria. Benfica… - MARCO196913 : RT @AlfredoPedulla: #DeKetelaere-#Milan, accostato per la prima volta ai rossoneri da @Glongari addirittura lo scorso 8 luglio è un profilo… -