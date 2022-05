Meteo, ancora caldo in settimana grazie all’anticiclone africano: temperature in aumento (Di lunedì 30 maggio 2022) Meteo, scopriamo che tempo farà nei prossimi giorni nel nostro Paese: le previsioni per le giornate di martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno. Secondo quanto riportato dagli esperti di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 30 maggio 2022), scopriamo che tempo farà nei prossimi giorni nel nostro Paese: le previsioni per le giornate di martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno. Secondo quanto riportato dagli esperti di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitinterno : Meteo. Anticiclone africano in rinforzo in settimana, caldo in aumento ma ancora qualche acquazzone - GRomanacci : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - tempo ancora localmente instabile sull'aretino. Forte temporale in atto sul Casentino in spostamento ver… - Alise0 : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - tempo ancora localmente instabile sull'aretino. Forte temporale in atto sul Casentino in spostamento ver… - EdoardoQuaquini : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - tempo ancora localmente instabile sull'aretino. Forte temporale in atto sul Casentino in spostamento ver… - DANI56 : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - tempo ancora localmente instabile sull'aretino. Forte temporale in atto sul Casentino in spostamento ver… -