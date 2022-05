Messi: “Non ci sono dubbi su chi vincerà il Pallone d’Oro. La vittoria del Real Madrid ci ha ucciso” (Di lunedì 30 maggio 2022) Leo Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Pallone d’Oro e la sconfitta contro il Real Madrid ai microfoni di TycSport. Di seguito quanto espresso dal fuoriclasse argentino. Messi: “La vittoria del Real Madrid ci ha ucciso” “La vittoria del Real Madrid ci ha ucciso. Per me e per l’intero spogliatoio, oltre che per tutta Parigi, quella competizione ci aveva dato una grande illusione e poi, per come è andata la partita, il risultato è stato un duro colpo. Non sempre vince il migliore”. Messi: “Non ci sono dubbi su chi vincerà il Pallone d’Oro” “Il ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Leoha rilasciato alcune dichiarazioni sule la sconfitta contro ilai microfoni di TycSport. Di seguito quanto espresso dal fuoriclasse argentino.: “Ladelci ha” “Ladelci ha. Per me e per l’intero spogliatoio, oltre che per tutta Parigi, quella competizione ci aveva dato una grande illusione e poi, per come è andata la partita, il risultato è stato un duro colpo. Non sempre vince il migliore”.: “Non cisu chiil” “Il ...

