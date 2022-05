Meghan e Harry, terzo bebè in arrivo: tutta la verità (Di lunedì 30 maggio 2022) Si rincorrono insistenti le voci sull’arrivo di un terzo bebè per Meghan Markle ed Harry. I duchi di Sussex adesso vivono in una villa in California dopo aver lasciato Londra e la Famiglia Reale. Meghan Markle continua a far parlare dei sé. La moglie americana del Principe Harry potrebbe essere incinta del suo terzo figlio. I tabloid scatenati la confrontano con la cognata Kate, reduce dal recente successo della prima di Top Gun: Maverick, con la presenza a Londra del divo Tom Cruise. I Sussex si sono sposati nel 2018 presso la Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. Meghan aveva però un matrimonio naufragato alle spalle. Era infatti sposata con il produttore Trevor Engelson, da cui ha divorziato nel 2013, dopo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 maggio 2022) Si rincorrono insistenti le voci sull’di unperMarkle ed. I duchi di Sussex adesso vivono in una villa in California dopo aver lasciato Londra e la Famiglia Reale.Markle continua a far parlare dei sé. La moglie americana del Principepotrebbe essere incinta del suofiglio. I tabloid scatenati la confrontano con la cognata Kate, reduce dal recente successo della prima di Top Gun: Maverick, con la presenza a Londra del divo Tom Cruise. I Sussex si sono sposati nel 2018 presso la Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor.aveva però un matrimonio naufragato alle spalle. Era infatti sposata con il produttore Trevor Engelson, da cui ha divorziato nel 2013, dopo ...

