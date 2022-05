Mara Venier, la confessione sul lutto in diretta è straziante: “Non l’ho più potuto vedere…” (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono stati attimi di grande commozione quelli vissuti durante l’ultima puntata di Domenica In, che ha visto tra gli ospiti di Mara Venier anche Tiziana Giardoni, vedova dell’indimenticabile Stefano D’Orazio. Il batterista storico dei Pooh è venuto a mancare nel novembre 2020, all’età di 72 anni, dopo aver contratto il Covid-19. Un contagio, come ha raccontato la stessa Tiziana Giardoni nello studio di zia Mara, che in un primo momento non sembrava lasciar presagire nulla di infausto, ma nel giro di poche ore è precipitato tutto. La vedova del batterista dei Pooh – membro della storica band dal 1971 al 2009 e poi nel biennio 2015/2016 – ha raccontato che la famiglia si era riunita a pranzo per festeggiare il buon risultato di una TAC del papà di Tiziana Giardoni. Un pranzo a cui D’Orazio non aveva nemmeno preso parte, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono stati attimi di grande commozione quelli vissuti durante l’ultima puntata di Domenica In, che ha visto tra gli ospiti dianche Tiziana Giardoni, vedova dell’indimenticabile Stefano D’Orazio. Il batterista storico dei Pooh è venuto a mancare nel novembre 2020, all’età di 72 anni, dopo aver contratto il Covid-19. Un contagio, come ha raccontato la stessa Tiziana Giardoni nello studio di zia, che in un primo momento non sembrava lasciar presagire nulla di infausto, ma nel giro di poche ore è precipitato tutto. La vedova del batterista dei Pooh – membro della storica band dal 1971 al 2009 e poi nel biennio 2015/2016 – ha raccontato che la famiglia si era riunita a pranzo per festeggiare il buon risultato di una TAC del papà di Tiziana Giardoni. Un pranzo a cui D’Orazio non aveva nemmeno preso parte, ...

