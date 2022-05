Mara Venier, il marito entra sui social e rivela tutto: “In Rai… “ (Di lunedì 30 maggio 2022) Mara Venier, esplode il caso sui social: che cosa significano le criptiche parole di suo marito? È giallo sulla conduttrice veneta. Mara Venier (fonte youtube)Nelle ultime ore un fitto mistero ammanta la figura di Mara Venier. La mattatrice di “Domenica in”, infatti, è stata citata dal marito in un post su Instagram, e le parole del consorte hanno scatenato una ridda di ipotesi e illazioni. Nicola Carraro e Mara Venier si sono uniti in matrimonio nel 2006, ufficializzando così un amore che nel tempo si è rivelato longevo e molto complice. Anche a distanza di anni dal memorabile “sì”, Nicola Carraro ribadisce il suo sostegno e affetto alla moglie su Instagram, lanciando però una ... Leggi su specialmag (Di lunedì 30 maggio 2022), esplode il caso sui: che cosa significano le criptiche parole di suo? È giallo sulla conduttrice veneta.(fonte youtube)Nelle ultime ore un fitto mistero ammanta la figura di. La mattatrice di “Domenica in”, infatti, è stata citata dalin un post su Instagram, e le parole del consorte hanno scatenato una ridda di ipotesi e illazioni. Nicola Carraro esi sono uniti in matrimonio nel 2006, ufficializzando così un amore che nel tempo si èto longevo e molto complice. Anche a distanza di anni dal memorabile “sì”, Nicola Carraro ribadisce il suo sostegno e affetto alla moglie su Instagram, lanciando però una ...

