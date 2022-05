Loredana Bertè, lo scontro con Pillon: “Mi attacchi, ma io non ti penso!” (Di lunedì 30 maggio 2022) Da sempre Loredana Bertè si batte in prima linea per i diritti delle donne e della comunità LGBTQ. La settimana scorsa la cantante ha dedicato un post ad una manifestazione dei ProLife. “Il corpo è mio e lo gestisco io, a costo di riprendere le botte! Il giorno successivo al mio concerto al Teatro Brancaccio di Roma, esattamente il 21 maggio scorso, ho impiegato circa 1h per fare 6 km in auto, cioè per andare dal mio hotel alla stazione di Roma Termini, rischiando anche di perdere il treno per tornare a casa a Milano, dopo 10 giorni di “vagabondaggio” tra una data e l’altra. Il motivo? La città era paralizzata dalla sfilata per la manifestazione “Scegliamo la vita” dei ProLife guidati da Pillon, con cori e striscioni non solo contro l’aborto ma anche contro eutanasia e vaccini! Cioè contro diritti che mirano a tutelare la vita e la ... Leggi su biccy (Di lunedì 30 maggio 2022) Da sempresi batte in prima linea per i diritti delle donne e della comunità LGBTQ. La settimana scorsa la cantante ha dedicato un post ad una manifestazione dei ProLife. “Il corpo è mio e lo gestisco io, a costo di riprendere le botte! Il giorno successivo al mio concerto al Teatro Brancaccio di Roma, esattamente il 21 maggio scorso, ho impiegato circa 1h per fare 6 km in auto, cioè per andare dal mio hotel alla stazione di Roma Termini, rischiando anche di perdere il treno per tornare a casa a Milano, dopo 10 giorni di “vagabondaggio” tra una data e l’altra. Il motivo? La città era paralizzata dalla sfilata per la manifestazione “Scegliamo la vita” dei ProLife guidati da, con cori e striscioni non solo contro l’aborto ma anche contro eutanasia e vaccini! Cioè contro diritti che mirano a tutelare la vita e la ...

Advertising

StraNotizie : Loredana Bertè, lo scontro con Pillon: “Mi attacchi, ma io non ti penso!” - simbaissad : Loredana Bertè caga in testa a mezza industria dello spettacolo italiana perché non ha paura di dire ciò che pensa,… - shineelite2 : RT @fanpage: Pillon contro Loredana Bertè per un post sull'aborto pubblicato dalla cantante - fanpage : Pillon contro Loredana Bertè per un post sull'aborto pubblicato dalla cantante - robertomauri15 : @LoredanaBerte E così oggi mi tocca amare Loredana Bertè! ?? -

GIANNA NANNINI la scaletta del live a Firenze [Info e Biglietti] ... ARIETE, ELODIE, LOREDANA BERTÈ, COEZ, CARMEN CONSOLI, LITFIBA, ENRICO NIGIOTTI, ROSA CHEMICAL e SPERANZA. LA BAND Gianna sul balco era con la sua band composta da Davide Tagliapietra alle chitarre, ... Gianna Nannini torna live, siete l'amore della mia vita Un'occasione speciale che la cantante senese ha voluto festeggiare invitando a duettare con lei amici e colleghi, tra cui Coez, Loredana Bertè, Elodie, Carmen Consoli e Litfiba. Accompagnata da una ... Vogue Italia ... ARIETE, ELODIE,, COEZ, CARMEN CONSOLI, LITFIBA, ENRICO NIGIOTTI, ROSA CHEMICAL e SPERANZA. LA BAND Gianna sul balco era con la sua band composta da Davide Tagliapietra alle chitarre, ...Un'occasione speciale che la cantante senese ha voluto festeggiare invitando a duettare con lei amici e colleghi, tra cui Coez,, Elodie, Carmen Consoli e Litfiba. Accompagnata da una ... Loredana Bertè a Sanremo 2022: «Le canzoni Le vesto»