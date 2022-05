"Lo sguardo non mente". La voce che svela come stanno le cose tra Charlene di Monaco e Alberto (Di lunedì 30 maggio 2022) Un periodo piuttosto intenso per Charlene che, dopo essere tornata a Monaco, ha partecipato a diversi eventi pubblici. Il 28 e 29 maggio, per esempio, ha partecipato insieme al marito Alberto al Gran Premio di Montecarlo, in occasione del quale la principessa ha indossato un abito a tunica blu molto aderente. Non tutti, però, hanno letto alla stessa maniera il suo atteggiamento all'evento: secondo alcuni si sarebbe mostrata molto vicina al marito, allontanando così le voci sul divorzio; mentre secondo altri avrebbe avuto un comportamento algido e distaccato. Stando ad alcuni osservatori, come riporta DiLei, tutto sarebbe stato perdonato e dimenticato: Charlene e Alberto sarebbero stati visti in atteggiamenti complici sia durante la gara che durante le qualificazioni. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Un periodo piuttosto intenso perche, dopo essere tornata a, ha partecipato a diversi eventi pubblici. Il 28 e 29 maggio, per esempio, ha partecipato insieme al maritoal Gran Premio di Montecarlo, in occasione del quale la principessa ha indossato un abito a tunica blu molto aderente. Non tutti, però, hanno letto alla stessa maniera il suo atteggiamento all'evento: secondo alcuni si sarebbe mostrata molto vicina al marito, allontanando così le voci sul divorzio; mentre secondo altri avrebbe avuto un comportamento algido e distaccato. Stando ad alcuni osservatori,riporta DiLei, tutto sarebbe stato perdonato e dimenticato:sarebbero stati visti in atteggiamenti complici sia durante la gara che durante le qualificazioni. Il ...

