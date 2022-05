Lewandowski annuncia il suo futuro: la decisione sull’addio al Bayern! (Di lunedì 30 maggio 2022) Nelle ultime settimane, sono state parecchio insistenti le voci di un probabile addio di Robert Lewandowski al Bayern Monaco dopo 8 anni. Secondo le indiscrezioni, il polacco vorrebbe respirare un’aria nuova. Il club più vicino sembrava essere il Barcellona, che era disposto a spendere circa 55-60 milioni di euro per acquistare il 33enne. Il polacco, fu acquistato dal Borussia Dortmund nel lontano 2010 dal Lech Poznan, per una cifra intorno ai 4.7 milioni di euro. Lo stesso giocatore, è andato via 4 anni dopo ai rivali del Bayern Monaco, a parametro zero. Lewandowski Bayern Monaco Il bomber polacco, intervenuto in conferenza stampa con la Polonia, avrebbe dichiarato: “La mia era al Bayern è finita. Non vedo alcuna possibilità che io resti qua. Il Bayern è un club serio, ma io non voglio più giocare qui, spero non mi fermeranno”. Sembra ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Nelle ultime settimane, sono state parecchio insistenti le voci di un probabile addio di Robertal Bayern Monaco dopo 8 anni. Secondo le indiscrezioni, il polacco vorrebbe respirare un’aria nuova. Il club più vicino sembrava essere il Barcellona, che era disposto a spendere circa 55-60 milioni di euro per acquistare il 33enne. Il polacco, fu acquistato dal Borussia Dortmund nel lontano 2010 dal Lech Poznan, per una cifra intorno ai 4.7 milioni di euro. Lo stesso giocatore, è andato via 4 anni dopo ai rivali del Bayern Monaco, a parametro zero.Bayern Monaco Il bomber polacco, intervenuto in conferenza stampa con la Polonia, avrebbe dichiarato: “La mia era al Bayern è finita. Non vedo alcuna possibilità che io resti qua. Il Bayern è un club serio, ma io non voglio più giocare qui, spero non mi fermeranno”. Sembra ...

