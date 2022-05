Le Iene, Teo Mammucari svela com’è nata la conduzione insieme a Belen Rodriguez (e qual era l’unico problema che lei doveva risolvere) (Di lunedì 30 maggio 2022) Teo Mammucari e Belen Rodriguez hanno condotto l’ultima edizione de Le Iene, il programma di Davide Parenti si è concluso la scorsa settimana. Il conduttore è stato intervistato da Tv Blog ed ha raccontato come la showgirl argentina è arrivata alla conduzione dello show di Italia 1. Avevamo già lavorato assieme, ora è cresciuta. Una sera a Tu Si Que Vales l’ho vista all’opera durante alcuni lanci. Le ho fatto i complimenti, lei pensava fossero di circostanza, invece ero sincero. ‘Se capiterà l’occasione ti terrò in considerazione’, le promisi. Poi mi hanno proposto Le Iene e fatto dei nomi che non mi suonavano bene. Quindi ho avanzato a Davide Parenti l’ipotesi di Belen. La partenza del programma è stata un po’ complicata. Mammucari, nel corso ... Leggi su isaechia (Di lunedì 30 maggio 2022) Teohanno condotto l’ultima edizione de Le, il programma di Davide Parenti si è concluso la scorsa settimana. Il conduttore è stato intervistato da Tv Blog ed ha raccontato come la showgirl argentina è arrivata alladello show di Italia 1. Avevamo già lavorato assieme, ora è cresciuta. Una sera a Tu Si Que Vales l’ho vista all’opera durante alcuni lanci. Le ho fatto i complimenti, lei pensava fossero di circostanza, invece ero sincero. ‘Se capiterà l’occasione ti terrò in considerazione’, le promisi. Poi mi hanno proposto Lee fatto dei nomi che non mi suonavano bene. Quindi ho avanzato a Davide Parenti l’ipotesi di. La partenza del programma è stata un po’ complicata., nel corso ...

