La strada sprofonda e porta con sé un' auto che faceva manovra | il dramma ripreso in un

Advertising

Gazzetta di Parma

Il drammatico incidente è avvenuto nel Daghestan, in Cecenia. Il filmato mostra un'automobilista che esegue delle manovre con la propria auto. Improvvisamente lacollassa e il mezzo, con l'occupante, finisce alcuni metri sotto. Pochi secondi dopo l'auto viene colpita da una struttura anch'essa collassata a seguito dello smottamento. Non è dato sapere lo ...La situazione, ovviamente, degenera, e Parigidel caos. A farne le spese sono anche i ...quantità di danni subiti durante gli scontri e tutta una serie di valori che possono rendere la... Strada sprofonda a San Prospero: nel pomeriggio circolazione bloccata Il drammatico incidente è avvenuto nel Daghestan, in Cecenia. Il filmato mostra un’automobilista che esegue delle manovre con la propria ...Dove i diritti civili vengono compressi, negati e violati si sprofonda in sistemi dittatoriali che reprimono il dissenso nel sangue o con arresti di massa, come accade nella Russia di Putin». Secondo ...