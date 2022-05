Juventus, primi passi per il riscatto di Morata: la situazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri stanno muovendo i primi passi per il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid Arrivano importanti novità sul fronte riscatto di Alvaro Morata da parte della Juventus. Come riportato da Tuttosport, infatti, i bianconeri avrebbero mosso un primo passo per provare a riscattare l’attaccante spagnolo dall’Atletico Madrid. Per assicurarsi a titolo definitivo il cartellino di Morata la Juventus ha offerto nei giorni scorsi 20 milioni di euro. Una cifra inferiore rispetto a quella pattuita per il riscatto e che pertanto, come prevedibile, è stata rifiutata dall’Atletico Madrid. I bianconeri insisteranno per avere uno sconto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato: i bianconeri stanno muovendo iper ildidall’Atletico Madrid Arrivano importanti novità sul frontedi Alvaroda parte della. Come riportato da Tuttosport, infatti, i bianconeri avrebbero mosso un primo passo per provare a riscattare l’attaccante spagnolo dall’Atletico Madrid. Per assicurarsi a titolo definitivo il cartellino dilaha offerto nei giorni scorsi 20 milioni di euro. Una cifra inferiore rispetto a quella pattuita per ile che pertanto, come prevedibile, è stata rifiutata dall’Atletico Madrid. I bianconeri insisteranno per avere uno sconto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

