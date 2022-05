(Di lunedì 30 maggio 2022) Massimo Pellegrinelli di Disinberg: «Limitarsi ad eliminare le larve non basta: occorre pianificare una serie di interventi adulticidi per poter essere sicuri di eliminare ogni insetto»

Nel nostro Paese la specie diautoctona, l'che frequenta le nostre notti estive, è la Culex. Non così inocente, "trasmette il virus del West Nile - ricorda l'esperta - . Parliamo della ...Se lacomune 'entra in servizio' di notte, la tigre inizia a 'lavorare' da metà pomeriggio. ... Unsenza fine. "Entrambe le zanzare sono attratte dall'emissione di anidride carbonica ... Incubo zanzara tigre Meglio portarsi avanti con i trattamenti Massimo Pellegrinelli di Disinberg: «Limitarsi ad eliminare le larve non basta: occorre pianificare una serie di interventi adulticidi per poter essere sicuri di eliminare ogni insetto» È arrivato il ...Il progetto Mosquito alert e le mappe delle zone più infestate. Quali sono le specie che tormenteranno la nostra estate. La prof della Sapienza: attenti a questi errori ...