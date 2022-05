Il sindaco: “I bimbi non sono in pericolo di vita, ma due sono a Milano e siamo preoccupati” (Di lunedì 30 maggio 2022) Osio Sopra. “Non si conosce ancora l’esatta dinamica dei fatti, le indagini sono in corso. L’Amministrazione comunale esprime vicinanza ai genitori e ai bambini che hanno subito questa grave sciagura”. Il sindaco di Osio Sopra Edilio Pelicioli, appena appresa la notizia di quanto avvenuto all’asilo San Zeno di via Montessori, è arrivato sul posto per un sopralluogo. “I bambini sono cinque, due sono ricoverati a Milano, non sono in pericolo di vita, ma se due di loro sono stati portati negli ospedali milanesi qualche preoccupazione per la loro salute c’è. Aspettiamo che i sanitari, dopo aver valutato la loro situazione clinica, ci diano qualche ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 30 maggio 2022) Osio Sopra. “Non si conosce ancora l’esatta dinamica dei fatti, le indaginiin corso. L’Amministrazione comunale esprime vicinanza ai genitori e ai bambini che hanno subito questa grave sciagura”. Ildi Osio Sopra Edilio Pelicioli, appena appresa la notizia di quanto avvenuto all’asilo San Zeno di via Montessori, è arrivato sul posto per un sopralluogo. “I bambinicinque, duericoverati a, nonindi, ma se due di lorostati portati negli ospedali milanesi qualche preoccupazione per la loro salute c’è. Aspettiamo che i sanitari, dopo aver valutato la loro situazione clinica, ci diano qualche ...

Advertising

Robypennny : RT @Angela300564201: @sofiaghio71 Io devo capire il senso, x tenere i bimbi mascherati anche all'aperto, mentre il sindaco no! È proprio un… - Deborah07235629 : RT @Angela300564201: @sofiaghio71 Io devo capire il senso, x tenere i bimbi mascherati anche all'aperto, mentre il sindaco no! È proprio un… - RChiovenda : RT @Angela300564201: @sofiaghio71 Io devo capire il senso, x tenere i bimbi mascherati anche all'aperto, mentre il sindaco no! È proprio un… - GiancarloPilus1 : RT @Angela300564201: @sofiaghio71 Io devo capire il senso, x tenere i bimbi mascherati anche all'aperto, mentre il sindaco no! È proprio un… - AnsaPuglia : Quasi 7mila per Deejay ten Bari,sindaco corre con diretta Fb. Nel fiume bianco e rosso anche genitori con bimbi in… -