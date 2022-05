“Fuori due concorrenti”. Brutta sorpresa per l’Isola dei Famosi e per il pubblico. È deciso così (Di lunedì 30 maggio 2022) Si avvicina la puntata numero 21 dell’Isola dei Famosi: lunedì 30 maggio in diretta su Canale 5 dalle 21.30 Ilary Blasi è pronta a tenere compagnia agli appassionati del reality con tante storie da raccontare e tante dinamiche da analizzare con gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria in studio. In nomination ci sono Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Marialaura De Vitis e Nick Luciani de I Cugini di campagna. Uno di loro dovrà abbandonare la Palapa. Stando ai sondaggi dovrebbe essere la modella argentina Estefania Bernal l’eliminata. Per la lei non sono stati giorni facili. Nel corso della penultima diretta era stata pesantemente attaccata da Vladimir Luxuria. Infatti la naufraga aveva accusato Roger Balduino di essere uno stratega e di voler arrivare in finale. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia Vladimir Luxuria ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Si avvicina la puntata numero 21 deldei: lunedì 30 maggio in diretta su Canale 5 dalle 21.30 Ilary Blasi è pronta a tenere compagnia agli appassionati del reality con tante storie da raccontare e tante dinamiche da analizzare con gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria in studio. In nomination ci sono Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Marialaura De Vitis e Nick Luciani de I Cugini di campagna. Uno di loro dovrà abbandonare la Palapa. Stando ai sondaggi dovrebbe essere la modella argentina Estefania Bernal l’eliminata. Per la lei non sono stati giorni facili. Nel corso della penultima diretta era stata pesantemente attaccata da Vladimir Luxuria. Infatti la naufraga aveva accusato Roger Balduino di essere uno stratega e di voler arrivare in finale. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia Vladimir Luxuria ...

