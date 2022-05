Ettore Francesco Sequi vice presidente di Sace (Di lunedì 30 maggio 2022) Ettore Francesco Sequi è il nuovo vice presidente di Sace. Entrato in carriera diplomatica nel 1985, Sequi presta i suoi primi incarichi all’estero a Teheran, New York e Tirana. – Nel 2004 viene nominato ambasciatore d’Italia a Kabul. Nel 2010 presta servizio presso l’Unione Europea in qualità di rappresentante speciale per l’Afghanistan e il Pakistan. – Nel 2011 è distaccato presso il Seae con la funzione di capo delegazione Ue Albania in Tirana. – Nel 2015 viene nominato ambasciatore d’Italia a Pechino. Nel settembre 2019 torna alla Farnesina come capo di Gabinetto del ministro Luigi Di Maio nel Governo Conte bis. – Il 12 maggio 2021 viene nominato dal Governo Draghi nuovo segretario generale del ministero degli Esteri. Sace è la società del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022)è il nuovodi. Entrato in carriera diplomatica nel 1985,presta i suoi primi incarichi all’estero a Teheran, New York e Tirana. – Nel 2004 viene nominato ambasciatore d’Italia a Kabul. Nel 2010 presta servizio presso l’Unione Europea in qualità di rappresentante speciale per l’Afghanistan e il Pakistan. – Nel 2011 è distaccato presso il Seae con la funzione di capo delegazione Ue Albania in Tirana. – Nel 2015 viene nominato ambasciatore d’Italia a Pechino. Nel settembre 2019 torna alla Farnesina come capo di Gabinetto del ministro Luigi Di Maio nel Governo Conte bis. – Il 12 maggio 2021 viene nominato dal Governo Draghi nuovo segretario generale del ministero degli Esteri.è la società del ...

Advertising

ettore_raimondo : @Fra_s_Life Si, a me capita spesso! Mi perdo in un oceano di riflessioni! E poi mi rassereno! Buongiorno Francesco!?????????????? - Francesco_1978p : @ettore_raimondo Matrix e aggiungiamoci tutti quelli si vampiri e licantropi - frez_ettore : RT @GiovaQuez: Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #Ukr… - TSadigi : RT @M_Ahmadzada: Alla vigilia del Giorno dell'Indipendenza, onorato di incontrare il Segretario Generale @EttoreSequi in occasione del 30°… - sangineto57 : @baffi_francesco @ItaliaViva @Ettore_Rosato Veramente vorrei sapere prima chi e’ Conte -