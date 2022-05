CM Punk | “Ecco chi vorrei affrontare a Forbidden Door”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 30 maggio 2022) Durante la conferenza stampa svoltasi dopo la fine di Double or Nothing, il nuovo AEW World Champion CMha parlato dei suoi piani per il prossimo evento della All Elite Wrestling,ha fatto i nomi di diverse star appartenenti al roster della NJPW, senza escludere alcuni illustri colleghi americani contro cui non ha ancora avuto occasione di combattere. I potenziali match-upha detto: “Okada, Tanahashi, Ospreay, non vedo l’ora di salire sul ring con gente come questa. Per quanto riguarda i talenti della AEW, penso sempre che al primo posto ci sia Bryan Danielson. Non ho mai lottato contro Jon Moxley – ho lottato contro Dean Ambrose – quindi anche quella sarebbe una combinazione interessante. Ci sono ancora ragazzi nella mia lista con cui ancora non ho lottato, ...