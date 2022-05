Che tempo che fa, Fabio Fazio con gli occhi lucidi: il ricordo a fine puntata su Raffaella Carrà (Di lunedì 30 maggio 2022) L’ultima puntata della stagione corrente di Che tempo Che fa ha regalato agli spettatori un momento molto commovente, in ricordo dell’immensa Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021. LEGGI ANCHE : — Che tempo che fa, Tom Hanks e quel dettaglio durante l’intervista: in pochi l’hanno notato Fabio Fazio è da sempre legato a Raffaella, a cui il suo debutto in casa Rai è strettamente legato. Durante le battute finali di Che tempo Che Fa prima della pausa estiva, il conduttore l’ha voluta ricordare, a quasi un anno dalla sua morte. “Ho lasciato in fondo e per ultimo Raffaella perché è trascorso quasi un anno, ci manca molto, con lei ho iniziato la mia carriera, e allora approfittando di Forte Forte Forte a ... Leggi su funweek (Di lunedì 30 maggio 2022) L’ultimadella stagione corrente di CheChe fa ha regalato agli spettatori un momento molto commovente, indell’immensaCarrà, scomparsa il 5 luglio 2021. LEGGI ANCHE : — Cheche fa, Tom Hanks e quel dettaglio durante l’intervista: in pochi l’hanno notatoè da sempre legato a, a cui il suo debutto in casa Rai è strettamente legato. Durante le battute finali di CheChe Fa prima della pausa estiva, il conduttore l’ha voluta ricordare, a quasi un anno dalla sua morte. “Ho lasciato in fondo e per ultimoperché è trascorso quasi un anno, ci manca molto, con lei ho iniziato la mia carriera, e allora approfittando di Forte Forte Forte a ...

