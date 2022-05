“Che Dio ti benedica”, Carlotta Mantovan e la FOTO con l’onda ‘anomala’ in arrivo: il forte sostegno dal web (Di lunedì 30 maggio 2022) Carlotta Mantovan posta solo quello che è la rappresentazione della sua essenza. Un’esistenza arricchita dalla sua presenza quotidiana. E’ indubbio l’amore che aveva per il suo scomparso compagno. Carlotta Mantovan… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 30 maggio 2022)posta solo quello che è la rappresentazione della sua essenza. Un’esistenza arricchita dalla sua presenza quotidiana. E’ indubbio l’amore che aveva per il suo scomparso compagno.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Pontifex_it : Ricordiamo che la vita è un dono di Dio! Essa è sempre sacra e inviolabile, e non possiamo far tacere la voce della coscienza. - antoniospadaro : Questo fa #Dio: #abita. Abita l’anima e la storia, le tensioni della nostra vita e quelle del mondo alla ricerca di… - MauroConi : E' Dio che fa tutto il lavoro, fa anche ciò che facciamo noi. Lasciamo che sia Dio a muoverci - GiuVale_ : Io capisco che non è facile approcciarsi ad una persona asociale ma santo dio, se vedi che non ti rispondo non insistere! - GiuVale_ : Ma è così difficile dare spazio ad una persona che ha evidentemente bisogno di tempo invece di mandargli un messagg… -