Catania, vedono una cesta con sopra una coperta: trovano un neonato con il cordone ombelicale attaccato (Di lunedì 30 maggio 2022) Una scoperta da non credere a Catania. I militari hanno rinvenuto un neonato abbandonato dentro una cesta. Il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. In una cesta collocata dietro un muretto, con sopra una coperta, i Carabinieri di Catania hanno trovato un neonato. Il piccolo doveva essere nato da poche ore in quanto aveva L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 30 maggio 2022) Una sda non credere a. I militari hanno rinvenuto unabbandonato dentro una. Il piccolo aveva ancora il. In unacollocata dietro un muretto, conuna, i Carabinieri dihanno trovato un. Il piccolo doveva essere nato da poche ore in quanto aveva L'articolo proviene da Leggilo.org.

