RT @webecodibergamo: Bergamo e il pugilato.

L'obiettivo di un bergamasco tra i pro e il boom di tesseramenti:sta mettendo le basi per un futuro brillante. Manca da tempo un pugile nato atra i professionisti: Samuel Polisena ha le carte in regola per fare centro. Il ventenne di Seriate ...18.00, Europei Under22: sessione serale - Diretta streaming sui canali IBA e EUBC. 18.15 ... 20.30 Volley femminile, Serie A1: Conegliano -- Diretta streaming su LVF TV. 20.30 Volley ... Bergamo Boxe, seconda società con più atleti tesserati d'Italia. E Polisena studia da «pro» L’obiettivo di un bergamasco tra i pro e il boom di tesseramenti: Bergamo Boxe sta mettendo le basi per un futuro brillante. Manca da tempo un pugile nato a Bergamo tra i professionisti: Samuel Polise ...Il calendario di appuntamenti, a Bergamo e provincia, è fittissimo ... Dal 18 giugno fino a settembre, ricordatevi di visitare «Il mondo in pugno. Viaggio nella boxe di Bruno Frattini 1921-1926» al ...