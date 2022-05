Allan: «L’ammutinamento fu una scelta di gruppo. Eravamo tutti con Ancelotti, il silenzio stampa non aiutò» (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Corriere dello Sport intervista Alla, ex centrocampista del Napoli oggi all’Everton, reduce dalla salvezza in Premier League. Parla della sua stagione, di quanto si trovi bene nel club inglese, ma soprattutto di Napoli e del Napoli. Racconta di tornare spesso in città, nelle soste del campionato. Tra i temi toccati, quello dello scudetto perso in albergo. «Un dolore che ricompare ogni volta che ci penso. Giocavamo un calcio raffinato come nessun’altra squadra sapeva fare. In genere, nel calcio, viene ricordato chi vince; invece, fateci caso, se si cerca un riferimento tecnico del recente passato, spesso si cita quel Napoli. Una sintonia unica, la squadra più bella». E allora che successe? «Accadde alla vigilia, davanti alla tv, nel momento in cui ci rendemmo conto che era finita, perché la Juventus, che vinse in casa dell’Inter, a quel punto aveva un calendario agevolissimo. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Corriere dello Sport intervista Alla, ex centrocampista del Napoli oggi all’Everton, reduce dalla salvezza in Premier League. Parla della sua stagione, di quanto si trovi bene nel club inglese, ma soprattutto di Napoli e del Napoli. Racconta di tornare spesso in città, nelle soste del campionato. Tra i temi toccati, quello dello scudetto perso in albergo. «Un dolore che ricompare ogni volta che ci penso. Giocavamo un calcio raffinato come nessun’altra squadra sapeva fare. In genere, nel calcio, viene ricordato chi vince; invece, fateci caso, se si cerca un riferimento tecnico del recente passato, spesso si cita quel Napoli. Una sintonia unica, la squadra più bella». E allora che successe? «Accadde alla vigilia, davanti alla tv, nel momento in cui ci rendemmo conto che era finita, perché la Juventus, che vinse in casa dell’Inter, a quel punto aveva un calendario agevolissimo. ...

Advertising

napolista : #Allan: «L’ammutinamento fu una scelta di gruppo. Eravamo tutti con #Ancelotti, il silenzio stampa non aiutò» Al C… - RaffaeleDAnna3 : @Andrea842631710 Ammutinamento che era contro la società, non certo contro Ancelotti. Mi spiegassero allora l'abbra… - AntonioGrasso6 : @TolliVincenzo l unico a volere il ritiro fu Adl e quel menomato Edo(che venne quasi alle mani con allan)Ancelotti… - antonio_race : RT @17su24: andate affanculo voi e l’ammutinamento bimbi di latte viziati milionari allan quasi in b con l’everton maximovic in b col genoa… - 17su24 : andate affanculo voi e l’ammutinamento bimbi di latte viziati milionari allan quasi in b con l’everton maximovic in… -