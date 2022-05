Trevisan-Sasnovich in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 29 maggio 2022) Martinase la vedrà contro Aliaksandranegli ottavi di finale del. Tra le due sarà il primo confronto diretto. L’azzurra va alla caccia del secondo quarto di finale a livello Slam dopo quello ottenuto due anni fa proprio a Parigi. Per farlo dovrà superare la concorrenza della biellorussa, che da inizio settimana ha fatto registrare degli scalpi piuttosto importanti. Sotto i suoi colpi, infatti, sono cadute sia la britannica Emma Raducanu (campionessa in carica degli US Open) sia la tedesca Angelique Kerber (vincitrice a Strasburgo sette giorni fa).non è meno in forma, lei viene da otto partite e quattordici set vinti consecutivamente. Il torneo vinto a Rabat sembra finalmente averla sbloccata in una stagione fino a quel punto poco ...