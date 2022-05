Torre Chianca: bomba della seconda guerra mondiale in spiaggia a due metri dalla riva L'ordigno è stato fatto brillare dagli artificieri (Di domenica 29 maggio 2022) L’ordigno inesploso, di fabbricazione italiana, era in spiaggia. Rinvenuto a Torre Chianca, nel Salento, a due metri dal mare. La polizia ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Quindi la bomba della seconda guerra mondiale è stata prelevata dagli artificieri e fatta brillare altrove. L'articolo Torre Chianca: bomba della seconda guerra mondiale in spiaggia a due metri dalla riva <small class="subtitle">L'ordigno è ... Leggi su noinotizie (Di domenica 29 maggio 2022) L’inesploso, di fabbricazione italiana, era in. Rinvenuto a, nel Salento, a duedal mare. La polizia ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Quindi laè stata prelevatae fattaaltrove. L'articoloina due L'è ...

