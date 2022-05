Sissoko a CM | 'Juve | prendi Osimhen Dybala? Spero vada all'estero'

(Di domenica 29 maggio 2022) La stagione che si è appena conclusa non è stata particolarmente entusiasmante per il mondo bianconero e soprattutto per tutti...

Secondo quanto riportato da 'FootMercato', ci sarebbero stati dei contatti tra al - Khelaïfi e Moussa, agente di Dembele. Calciomercato Juventus, concorrenza per Dembele Dembele ©LaPresseIl ...Addirittura la trattativa tra il suo agentee la dirigenza bianconera sarebbe già a una fase molto avanzata, con lache avrebbe messo sul tavolo 'una proposta più che allettante'. ... Sissoko: “La Juve deve centrare il progetto su Vlahovic: l’anno prossimo ne farà una valanga. ... Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole sulla stagione del club piemontese, primo anno ...La stagione che si è appena conclusa non è stata particolarmente entusiasmante per il mondo bianconero e soprattutto per tutti i suoi tifosi, i qu ...