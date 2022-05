Roland Garros, Martina Trevisan ai quarti (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Martina Trevisan si qualifica per la seconda volta in carriera ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 28enne fiorentina, numero 59 del mondo, supera la coetanea?bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (12-10), 7-5 in due ore di gioco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) –si qualifica per la seconda volta in carriera aidi finale del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 28enne fiorentina, numero 59 del mondo, supera la coetanea?bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (12-10), 7-5 in due ore di gioco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

