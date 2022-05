Roland Garros 2022, Nadal batte Auger-Aliassime al quinto set e raggiunge Djokovic ai quarti (Di domenica 29 maggio 2022) Rafael Nadal ha superato Felix Auger-Aliassime nella circostanza del match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Dopo il successo rapido, in due set, a Madrid 2019, il maiorchino si è ripetuto sul rosso di Parigi, prevalendo però soltanto attraverso il risultato di 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 6-3, faticando e non poco a gestire le iniziative del big server canadese, che con grande coraggio ha riaperto i giochi nel quarto set cedendo solo sul finale. Nadal dovrà vedersela con Novak Djokovic ai quarti di finale, a sua volta superiore a Diego Schwartzman, seppur in due rapidi parziali. IL PROGRAMMA IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA INIZIO Primo set con inizio piuttosto equilibrato: entrambi i tennisti hanno tentato ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Rafaelha superato Felixnella circostanza del match valido per gli ottavi di finale del. Dopo il successo rapido, in due set, a Madrid 2019, il maiorchino si è ripetuto sul rosso di Parigi, prevalendo però soltanto attraverso il risultato di 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 6-3, faticando e non poco a gestire le iniziative del big server canadese, che con grande coraggio ha riaperto i giochi nel quarto set cedendo solo sul finale.dovrà vedersela con Novakaidi finale, a sua volta superiore a Diego Schwartzman, seppur in due rapidi parziali. IL PROGRAMMA IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA INIZIO Primo set con inizio piuttosto equilibrato: entrambi i tennisti hanno tentato ...

