Perché la cultura non è Dio. Scrive Monti (Di domenica 29 maggio 2022) La retorica istituzionale degli ultimi tempi utilizza con sempre maggiore forza il ricorso alla cultura attribuendo a tale "entità", caratteristiche e poteri estesi. Gli esempi sono molteplici e divengono ogni giorno più frequenti: la cultura che unisce i popoli, la cultura che previene le guerre, la cultura come principale motore di crescita economica del Paese, la cultura come simbolo identitario, la cultura come detentrice dei valori sociali. Tra questi, il recente discorso del nostro Presidente della Repubblica in occasione di una riunione tra Italia, Spagna e Portogallo, incarna perfettamente questa tendenza all'idealizzazione della cultura. Una tendenza che forse andrebbe in qualche modo ridimensionata. Certo, l'attenzione alla risorsa culturale ...

