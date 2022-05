Nadal-Auger Aliassime in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di domenica 29 maggio 2022) Rafael Nadal affronterà Felix Auger Aliassime negli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Va in scena il secondo confronto diretto tra i due dopo quello giocato tre anni fa a Madrid e portato a casa in due set agevoli dal campione maiorchino. Quest’ultimo si è presentato a Parigi con qualche incognita fisica ma, almeno per il momento, il piede sinistro non ha rappresentato un ostacolo nelle sue prime tre uscite. Nadal partirà largamente favorito anche contro il canadese, che non ha nella terra battuta la sua superficie preferita anche se ultimamente sta dimostrando di poter fare grandi cose anche qui. Il suo Slam è iniziato male. Nel primo turno, infatti, si è trovato sorprendentemente sotto di due set contro il qualificato peruviano Varillas. Successivamente, ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Rafaelaffronterà Felixnegli ottavi di finale del. Va in scena il secondo confronto diretto tra i due dopo quello giocato tre anni fa a Madrid e portato a casa in due set agevoli dal campione maiorchino. Quest’ultimo si è presentato a Parigi con qualche incognita fisica ma, almeno per il momento, il piede sinistro non ha rappresentato un ostacolo nelle sue prime tre uscite.partirà largamente favorito anche contro il canadese, che non ha nella terra battuta la sua superficie preferita anche se ultimamente sta dimostrando di poter fare grandi cose anche qui. Il suo Slam è iniziato male. Nel primo turno, infatti, si è trovato sorprendentemente sotto di due set contro il qualificato peruviano Varillas. Successivamente, ...

