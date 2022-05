Macy Gray a Padova il 19 ottobre 2022 (Di domenica 29 maggio 2022) La straordinaria interprete del Neo Soul Macy Gray annuncia le date italiane di “The Reset Tour”, tra cui quella al Gran Teatro Geox di Padova di mercoledì 19 ottobre 2022 (inizio ore 21:30), l’unica nel Nord-Est. Sul palco Macy Gray sarà accompagnata dalla band The California Jet Club. Natalie Renee McIntyre, in arte Macy Gray, è nata a Canton, in Ohio, il 6 settembre 1967. Appassionata di musica fin da bambina, ha sempre coltivato il sogno di diventare una cantante. Si trasferisce a Los Angeles e inizia a esibirsi in alcuni locali jazz. Notata da alcuni discografici, viene messa sotto contratto nel 1999 e pubblica subito un album che diventerà un classico del neo soul: On How Life Is, che contiene la hit mondiale I Try, vincitrice nel ... Leggi su udine20 (Di domenica 29 maggio 2022) La straordinaria interprete del Neo Soulannuncia le date italiane di “The Reset Tour”, tra cui quella al Gran Teatro Geox di Padova di mercoledì 19(inizio ore 21:30), l’unica nel Nord-Est. Sul palcosarà accompagnata dalla band The California Jet Club. Natalie Renee McIntyre, in arte, è nata a Canton, in Ohio, il 6 settembre 1967. Appassionata di musica fin da bambina, ha sempre coltivato il sogno di diventare una cantante. Si trasferisce a Los Angeles e inizia a esibirsi in alcuni locali jazz. Notata da alcuni discografici, viene messa sotto contratto nel 1999 e pubblica subito un album che diventerà un classico del neo soul: On How Life Is, che contiene la hit mondiale I Try, vincitrice nel ...

