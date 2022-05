Green pass e mascherine bar, ristoranti e discoteche, cosa cambia dal 1 maggio? (Di domenica 29 maggio 2022) Il 1° maggio è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso di Green pass e mascherine cambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione del Green pass per bar e ristoranti, anche al chiuso, e per le discoteche, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle mascherine. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Il 1°è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso dicambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione delper bar e, anche al chiuso, e per le, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace.

Advertising

borghi_claudio : @senzchicca Qui quando abbiamo provato a fermare il green pass subito all'inizio (con partito non convinto ma che h… - borghi_claudio : @LeonardoAriete @AlbertoBagnai @armandosiri L'avevo avvisato... ?? niente, vota M5S ma rompe le palle a me che ho v… - borghi_claudio : @gianpiero85pf @boni_castellane Si costruiscono quando i tempi maturano. Sul green pass inizialmente non c'era nul… - apocalittica : RT @PapagniGrace: Senza il green pass molti malati sono spirati in solitudine - guival86 : @Maverick_it7 @GuidoDeMartini Non infierire, lo devi capire. É no vax, no euro, no green pass, no europa ... e pure… -