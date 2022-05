Grano sì | armi dall’Occidente no | le condizioni di Putin Invasione russa dell' Ucraina

(Di domenica 29 maggio 2022) La Russia apre ad un’ipotesi di corridoio per far partire dal Mar Nero ilucraino. Corridoio che verrebbe gestito dall’Unione europea. Però, è la posizione, deve finire l’invio di’Occidente all’. È quanto detto in contatti telefonici con il tedesco Scholz ed il francese Macron dal russo. Intanto da 95 giorni l’prosegue. L'articolosì,no: ledi proviene ...

... Zelensky annuncia che sull'arrivo dida parte degli alleati aspetta buone notizie nei ...La politica " Tutti contro Salvini e la sua missione a Mosca Il caso " La trattativa con Putin per il..."Ma il supposto corridoio delbielorusso sbloccherebbe forniture per il 10 - 15% del ... A febbraio la Bielorussia ha accettato di ospitarenucleari russe. Prima ancora, il permesso all'...La Russia apre ad un’ipotesi di corridoio per far partire dal Mar Nero il grano ucraino. Corridoio che verrebbe gestito dall’Unione europea. Però, è la posizione russa, deve finire l’invio di armi del ...Ma poi il presidente russo è tornato a lanciare neanche tanto velate minacce ai Paesi che aiutano Kiev: «La fornitura di armi all’Ucraina da parte dell’Occidente rischia di creare una ulteriore destab ...